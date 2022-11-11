Загарбники підірвали прольоти Антонівського мосту, з баржами, які були під ним. Про це розповів депутат обласної ради Сергій Хлань.

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Хотіли призупинити натиск ЗСУ

Таким чином окупанти унеможливили навіть пішохідний прохід по Антонівському мосту. Хлань зазначив, що підривали все, що можна, намагаючись призупинити натиск ЗСУ.

Підірвали всі мости на правобережній частині Херсонщини,

– розповів чиновник.

За його словами, є повідомлення, що росіяни підірвали дорогу і на греблі Каховської ГЕС. Однак цю інформацію наразі перевіряють.

Що з Антонівським мостом

Зранку 11 листопада пропагандисти повідомили, що російські військові підірвали Антонівський міст на Херсонщині. В ОК "Південь" не підтверджували інформацію, оскільки на Херсонщині відбуваються активні дії з боку ЗСУ.

Однак згодом в мережі з'явились фото зруйнованого мосту. Від вибухів там утворилися щонайменше 2 прольоти.

Зверніть увагу! 11 листопада ЗСУ звільнили Херсон. Наразі в місті триває зачистка від залишків російських військ, тому місцевих жителів просять не виходити з дому.

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