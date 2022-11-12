В первую очередь россияне разрушили Антоновский мост – главный водопровод через Днепр в Херсонской области.

Кстати Оккупанты взорвали все мосты через Днепр на Херсонщине

Разрушили 7 мостов

За сутки, когда россияне бежали из Херсона, было разрушено по меньшей мере 7 мостов, 4 из них – через реку Днепр. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Maxar Technologies и другие фото.

К примеру, россияне разрушили автомобильный и железнодорожный мосты, которые расположены на дамбе в Новой Каховке. На спутниковых снимках видно, как вода вытекает из трех шлюзов на пересекающей Днепр критической дамбе. В местных телеграм-каналах сообщили о звуках взрывов вокруг дамбы.

Российские военкоры публиковали видео, на котором видно, что вся центральная часть моста была разрушена. Вероятно, их взорвали при переходе российской группировки войск с правого берега на левый.

Деоккупация Херсонской области: что известно

ВСУ в ноябре продолжили активное контрнаступление в Херсонской области. Они один за другим освобождали населенные пункты на правобережье.

9 ноября оккупанты заявили, что отводят свои войска с правого берега на левый. Таким образом они скрылись из Херсона.

ВСУ вошли в областной центр 11 ноября. Местные жители встречали украинских защитников с цветами. В городе продолжается зачистка.

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