Так, окупанти втратили контроль над єдиним обласним центром, який захопили у 2022 році та ще й "включили" його до свого складу. Таку думку 24 каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Яке тактичне та стратегічне значення має звільнення Херсона

Крім того, звільнення Херсона має тактичне та стратегічне значення, оскільки тепер загарбники фактично повністю втрачають контроль над правобережжям.

Вороже угруповання, яке зараз буде перебувати саме на лівому березі фактично заблоковано та не має можливості здійснювати якісь дії в напрямку Миколаєва, Кривого Рогу та Запоріжжя як це було, коли вони контролювали правий берег Дніпра.

"Фактично перебування на правому березі надавало їм можливість створювати загрозу підготовки наступу в напрямку одного з цих міст для подальшої окупації території України", – пояснив Коваленко.

Російські загарбники використовували територію правобережжя як Білорусь, тобто мали там угруповання, яке постійно створювало імітацію загрози нового вторгнення. У такий спосіб, вони стримували велику кількість ресурсів ЗСУ на цій ділянці.

Зараз цей ресурс можна буде використати на інших напрямках, що значно прискорить деокупацію інших локацій та територій України. А правобережжя буде таким собі бастіоном, який не буде надавати можливості росіянам навіть уявляти собі якийсь реванш чи контрнаступ,

– розповів військово-політичний оглядач.

За його словами, річка Дніпро є природним бар'єром, який не дозволить російським загарбникам це зробити. Ба більше, українська високоточна артилерія продовжуватиме нівелювати потенціал окупантів на лівому березі.

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