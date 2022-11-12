Так, оккупанты потеряли контроль над единственным областным центром, который захватили в 2022 году и еще и "включили" его в свой состав. Такое мнение 24 каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Какое тактическое и стратегическое значение имеет освобождение Херсона

Кроме того, освобождение Херсона имеет тактическое и стратегическое значение, поскольку теперь захватчики фактически полностью теряют контроль над правобережьем.

Вражеская группировка, которая сейчас будет находиться именно на левом берегу, фактически заблокирована и не имеет возможности совершать какие-либо действия в направлении Николаева, Кривого Рога и Запорожья как это было, когда они контролировали правый берег Днепра.

"Фактически пребывание на правом берегу давало им возможность создавать угрозу подготовки наступления в направлении одного из этих городов для последующей оккупации территории Украины", – пояснил Коваленко.

Российские захватчики использовали территорию правобережья как Беларусь, то есть имели там группировку, которая постоянно создавала имитацию угрозы нового вторжения. Таким образом они сдерживали большое количество ресурсов ВСУ на этом участке.

Сейчас этот ресурс можно будет использовать в других направлениях, что значительно ускорит деоккупацию других локаций и территорий Украины. А правобережье будет этаким бастионом, который не будет предоставлять возможности россиянам даже представлять себе какой-то реванш или контрнаступление,

– рассказал военно-политический обозреватель.

По его словам, река Днепр – естественный барьер, который не позволит российским захватчикам это сделать. Более того, украинская высокоточная артиллерия будет продолжать нивелировать потенциал оккупантов на левом берегу.

Коваленко рассказал, какие последствия для фронта будет иметь освобождение Херсона: смотрите видео

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