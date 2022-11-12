Сквозь тернии к победе

Собственно, чтобы отойти, нужно было пробиться через заблокировавший Антоновский мост российский десант. За свою победу там танкист 59-й ОМпБр получил Звезду Героя.

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А мораль такова: нужно знать время, когда обороняться и отступать с боями. Без этого более слабый не получит шанс на наступление.

Что известно об освобождении Херсонщины

Российские оккупанты начали массированный побег с правого на левый берег Херсонщины: они убегали пешком и даже на моторных и надувных лодках.

Кроме того, захватчики обнародовали видео с уничтоженным Антоновским мостом.

Уже 11 ноября стало известно, что Херсон находится под контролем ВСУ и туда заходят украинские части.

Горожане, жившие в оккупации практически с первых дней полномасштабного вторжения России, встретили украинских Героев с флагами и возгласами "ВСУ".

Несмотря на отступление из Херсона оккупанты оставили после себя много ловушек со взрывчаткой, поэтому местным жителям нужно быть очень осмотрительными.

К тому же, в Херсоне осталось много оккупантов с оружием, переодевающихся в гражданскую одежду.

ГУР официально подтвердило, что Херсон вернулся под контроль Украины: смотрите видео