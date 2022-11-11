Шанс, оплаченный кровью

Ведь обороняться, наступая, хотим не только мы. Тогда в дуэлях танкового и пехотного батальона проигрывали оба. Потому что преимущества в технике у нас не было ни сейчас, ни тогда.

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Для наступательных действий мы концентрировали силы в одном месте за счет других. Это был наш единственный шанс. И мы его использовали на все сто.

Счет за наступление в Херсонской области оплатили не только наши подразделения на юге. Его прямо сейчас оплачивают под Бахмутом, вокруг Авдеевки и по всем другим направлениям. Все знают, ради чего. Все понимают, на что подписывались в феврале.

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Неизвестные лица Героев

Херсон и Харьковщина – это блестящие военные победы. Просто не забывайте, что за эти победы на разных участках линии столкновения платит цену обычный солдат Петро, которого иногда трудно разглядеть на кончике красной стрелочки на карте.

Помогайте своей армии и своей стране любым способом. Думаю, что теперь мы все понимаем, что у человеческой жизни есть вполне измеряемая цена.

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