Два мировоззрения одного Запада
Актуальное Когда украинцы могут отпраздновать окончательное освобождение Херсона
В Европе тоже все понимают, но там больше хвост виляет собакой – российская пропаганда реально влияет на электорат, и это имеет моментальные политические последствия.
Российская "инфекция"
Следует признать, что российские мыслевирусы имеют своих поклонников по всему миру. Ибо официальная российская информационная политика и пропаганда легализуют все возможные теории заговоров, предубеждения, уринотерапию и анальное лечение огурцами с грядки.
Другое дело, что в одних странах уринотерапию легче возвести в ранг государственной политики, в других – сложнее.
О главном Украинцы опасно приблизились к "граблям", которые могут лишить их денег и оружия
Все войны действительно заканчиваются переговорами, но никакие переговоры не закончили ни одной войны.
Важное – в Пентагоне снова заговорили о переговорах между Киевом и Кремлем: смотрите видео