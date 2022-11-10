Эти чиновники считают, что наше государство якобы не способно полностью уничтожить российские войска на оккупированных территориях. Кстати, ранее политолог рассказал, почему, несмотря на поставки оружия, США побуждают Украину к переговорам с Россией.
Обратите внимание США и Россия хотят возобновить переговоры о контроле над ядерным оружием, – СМИ
США хотят подтолкнуть Украину к дипломатическому урегулированию войны с Россией
Так, некоторые американские и европейские официальные лица все больше полагают, что ни одна из сторон не может достичь всех своих целей в войне в Украине и рассматривают ожидаемое зимнее замедление боевых действий как возможность для начала дипломатии между Россией и Украиной.
Зимой все замедляется. Существует потенциал для переговоров, мы хотели бы, чтобы они происходили,
– отметил западный чиновник.
Переговоры Украины и России: последние новости
- Готовность России к переговорам выразила "прессалкаше" МИД России Мария Захарова. В проблемах "диалога" между Украиной и Россией она обвинила Запад.
- В МИД Украины назвали бред Захаровой "дымовой завесой", который пытаются закрыть поражение на поле боя.
- Кстати, в США не видят ничего, что указывало бы на готовность России принимать ответственное участие в переговорах с Украиной.
- Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон снова заговорил о необходимости переговоров между Украиной и Россией для завершения войны. На это уже отреагировали в СНБО и в Офисе Президента.
- Михаил Подоляк опубликовал "честный дипломатический словарь". Именно он позволяет понять, что действительно имеет в виду Россия, когда говорит о переговорах.
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