Эти чиновники считают, что наше государство якобы не способно полностью уничтожить российские войска на оккупированных территориях. Кстати, ранее политолог рассказал, почему, несмотря на поставки оружия, США побуждают Украину к переговорам с Россией.

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США хотят подтолкнуть Украину к дипломатическому урегулированию войны с Россией

Так, некоторые американские и европейские официальные лица все больше полагают, что ни одна из сторон не может достичь всех своих целей в войне в Украине и рассматривают ожидаемое зимнее замедление боевых действий как возможность для начала дипломатии между Россией и Украиной.

Зимой все замедляется. Существует потенциал для переговоров, мы хотели бы, чтобы они происходили,

– отметил западный чиновник.

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