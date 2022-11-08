Михаил Подоляк опубликовал "честный дипломатический словарь". Именно он позволяет понять, что действительно имеет в виду Россия, когда говорит о переговорах.

Заметьте В СНБО и ОП ответили "миротворцам", которые настаивают на переговорах с Россией

"Прекращение огня" – остановка украинского контрнаступления, предоставление России времени восстановить ресурсы. "Переговоры" – признание ультиматумов Кремля. "Дипломатическое урегулирование" – умиротворение агрессора, потеря территорий,

– заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что, возможно, пора прекратить словесную игру?

Россия выдала новое циничное заявление о переговорах

Россия продолжает атаковать территорию Украины и убивать людей. Тем временем в МИД России сделали циничное заявление, что в Москве якобы не выдвигают никаких предварительных условий для возобновления переговоров с Украиной. Для этого необходима только "добрая воля Киева".

Украина уже ранее заявила, что главным условием, при котором возможны переговоры – Россия выводит свои войска из Украины, а дальше уже "все остальное". В то же время в ОП понимают, что Путин не готов к этому. Поэтому переговоры будут вести уже с другим президентом.

Заметьте – призывает ли Белый дом Украину заявить о готовности к переговорам с Россией: смотрите видео