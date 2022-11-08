Михайло Подоляк опублікував "чесний дипломатичний словник". Саме він дозволяє зрозуміти, що насправді має на увазі Росія, коли говорить про переговори.

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"Припинення вогню" – зупинка українського контрнаступу, надання Росії часу відновити ресурси. "Переговори" – визнання ультиматумів Кремля. "Дипломатичне врегулювання" – умиротворення агресора, втрата територій,

– заявив Подоляк.

Він наголосив, що, можливо, вже настав час припинити словесну гру?

Росія видала нову цинічну заяву про переговори

Росія продовжує атакувати територію України й вбивати людей. Тим часом у МЗС Росії зробили цинічну заяву, що у Москві начебто не висувають жодних попередніх умов для відновлення переговорів з Україною. Для цього необхідна лише "добра воля Києва".

Україна вже раніше заявила, що головною умовою, за якої можливі переговори – Росія виводить свої війська з України, а далі вже "все інше". Водночас в ОП розуміють, що Путін не готовий до цього. Тому переговори вестимуть вже з іншим президентом.

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