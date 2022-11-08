Радник глави ОП Михайло Подоляк поцікавився, які умови, на думку "миротворців", можуть бути прийнятними. Також скандальні слова Макрона прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов.

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В РНБО та ОП дали відповідь "миротворцям"

Михайло Подоляк звернув увагу на російські ультиматуми:

Російські ультиматуми відомі: "Ми приїхали на танках. Визнайте поразку та втрату територій". Ці умови неприйнятні. То про що говорити? Чи ви просто ховаєте в слові "врегулювання" слово "капітуляція"?

– звернувся до "миротворців" радник голови ОП.

Олексій Данілов наголосив, що головна умова президента Володимира Зеленського у переговорах – відновлення територіальної цілісності нашої країни.

"Гарантія виконання – сучасне ППО, авіація, танки й далекобійні ракети. Стратегія – дії на упередження. Російські ракети мають буті знищені до моменту пуску в повітрі, на землі та морі", – зазначив секретар РНБО.

Макрон виступає за поновлення мирних переговорів між Росією та Україною

Президент Франції Еммануель Макрон підтримує поновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Лідер країни впевнений, що перемовини закінчать війну і принесуть світу мир.

Макрон наголосив, що обирати потрібний для переговорів час має Київ. Він каже, що так чи інакше настане момент, коли Росії та Україні буде необхідно повернутися за стіл переговорів.

Нагадаємо, що зараз Росія знову почала говорити про те, що хоче "мирних переговорів" з Україною. У США підтримують позицію української сторони. Так, безпековий радник США Джейк Салліван сказав, що Байден визначився з позицією щодо "мирних переговорів" від самого початку повномасштабної війни – ніщо не обговорюється про Україну без України.

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