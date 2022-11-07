Таку думку 24 каналу озвучив політолог Валерій Димов. Раніше повідомлялось про те, що чому Україну схиляють до переговорів та чи готовий Путін до компромісів.

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США не спонукають, а пропонують

Димов розповів, що США не спонукають Україну до перемовин, а пропонують висловити публічну готовність до їх проведення. Деякі країни для вирішення своїх внутрішніх проблем, для популістичних заяв можуть спекулятивно використовувати позицію нашої держави, яка не хоче перемовин з Путіним. США ж разом з тим надає нам озброєння наступального характеру.

В останньому пакеті є бронетранспортери, танки Т-72, які разом з Нідерландами будуть модернізовані й передані Україні, ракети для HIMARS, самі HIMARS, ППО, ПРО. Це показує, що американці прекрасно розуміють ситуацію,

– зазначив політолог.

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Політичні спекуляції

Він продовжив, що такі повідомлення від США можуть надходити, бо вони бачать, що відбувається у світі. Вони бачать позицію і думки Орбана, деяких проросійських сил у Німеччині, Франції, а також країнах Африки, Латинської Америки тощо. Там політичний електорат вважає, що війна в Україні далека, й Україна винна у високих тарифах у цих державах, бо не готова до перемовин з Росією.

"Так, можна говорити, що ми будемо говорити з іншим лідером. Можливо, з іншою Росією. Американці спонукають до того, щоб знайти риторичні фігури. Я не думаю, що американці не дають собі ради щодо того, що відбувається в Україні", – зауважив Димов.

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