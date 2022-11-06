Росія висловлює готовність до діалогу, натомість Україна такої можливості не бачить. Проте для того, щоб зрозуміти, чи готовий хтось на поступки в ході перемовин, треба їх провести. Про це 24 каналу сказав політолог Андрій Вігірінський.

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Чому Україну схиляють до перемовин

Напередодні у The Washington Post з'явилася стаття про те, що США закликають Україну продемонструвати відкритість до перемовин.

Потрібно розуміти, стверджує Вігірінський, що публічна риторика, яку ми чуємо і читаємо на шпальтах поважних видань та сторінках соціальних мереж окремих представників нашого військово-політичного командування, зокрема Подоляка та Данілова – є агресивною. Вона говорить про те, що ми в цілому не готові до будь-яких компромісів пов'язаних з можливістю перемовин з Росією.

Однак для того, щоб зрозуміти, чи готовий хтось на поступки в ході перемовин, треба їх провести. Очевидно, наголошує політолог, що вони не відбуватимуться за софітів й камер представників ЗМІ. Мовиться про закритий характер переговорів. Варто пригадати зустріч у Стамбулі відбувалися за закритими дверима, і деталі щодо документа, який теоретично там планували підписати, просочувалися вкрай мінімально. Але перемовини були, і певний формат поступок був і з української, і з російської сторони був.

Станом на сьогодні тиск на наше військово-політичне керівництво здійснюється через ЗМІ,

– каже політолог.

На переконання Вігірінського, відправною точкою цього тиску, який здатен похитнути становище президента, стала стаття, яка стосувалася начебто розслідування можливої причетності українських спецслужб до вбивства Дугіної – доньки ідеолога "рускава міра". Мовилося про відсутність довіри та наявність певної неузгодженості щодо військових операцій. Друга форма тиску – те, що на заклики Києва збільшити постачання озброєння Байден попросив Зеленського проявити повагу до американських платників податків, адже вони й так роблять більше, ніж можуть.

Тепер Україну схиляють до того, аби принаймні в публічній риториці вона дала можливість тлумачити свої слова як готовність до перемовин. Тому що на противагу є риторика Путіна, в якій він говорить: "Ми відкриті до діалогу, ми за те, щоб якомога скоріше припинити цю війну, ми демонструємо умовний конструктивізм в питаннях підходу до вирішення проблем",

– відзначає Вігірінський.

Так, росіяни запевняють, що:

відмовились виходити із Зернової угоди заради подолання глобального голоду та наслідків блокування руху суховантажів з чорноморських портів України – тобто пішли на поступки;

вони в комунікації з Туреччиною та міжнародними організаціями на кшталт МАГАТЕ висловлюють готовність до діалогу;

Україна не хоче шукати виходу із цього конфлікту, українська сторона не бажає бути присутньою на саміті країн G20;

визнають те, що розпочали цю війну, Росія є країною-агресором, але готові сісти за стіл перемовин;

натомість немає готовності з боку України.

Тому росіяни звертаються до американських і коаліційних сил, аби вони вирішували питання з Україною. Мовляв, якщо світ зацікавлені в тому, щоб це закінчилося, то й українське керівництво має демонструвати готовність до ведення певної форми діалогу

Через ЗМІ окремі представники американського політичного істеблішменту звертаються до українського соціуму, який зараз переживає не найкращі часи з посилом про те, що, теоретично, війну можна завершити, або припинити активну фазу бойових дій та тероризм щодо цивільних, якщо військово-політичне керівництво України у дипломатичному сенсі проявить більшу гнучкість і більший конструктивізм,

– стверджує політолог.

Україна відповідає дописами про те, що єдина мова перемовин – це HIMARS, ABRAMS та системи ППО та ПРО.

"Ми рефлексуємо на медійні посили. Там же немає тези про те, що Байден сказав Зеленському йти на перемовини", – зауважив Вігірінський.

Він додає, що у відповідь Джо Байдену президентом України Зеленським чи головнокомандувачем ЗСУ Залужним не озвучена категорична позиція: "Ніяких перемовин бути не може, постачайте зброю, будемо воювати". Натомість умовно офіційні особи, які медійно активні, говорять про те, що перемовини наразі неможливі.

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Чи готовий Путін до компромісів

Люди, які наближені до центру прийняття рішень в Україні, говорять про те, що Росія ще ніколи не виряджала десанту з 30 людей на міжнародні майданчики для пошуку компромісів й діалогу. Напевно, це свідчить про те, що Росія готова підходити до розмови не з точки зору ультиматумів, а готова до певного виду компромісу. Дотично українська сторона підтверджує те, що Росія його шукає.

Чи він існує і як виглядає – це вже інше питання, в якому ми, на жаль, не обізнані. попри те, що цих гінців аж 30, інформації про те, що вони пропонують, немає від жодного,

– говорить політолог.

Йдеться лише про те, що: або Китай і Індія тиснуть на Росію, щоб вона якомога скоріше завершила цю війну, або Росія ініціативно шукає форму комунікації із Заходом для того, щоб це припинити.

"В цілому ми начебто підтверджуємо те, що певні кроки щодо припинення війни Росія теж робить. Водночас наша позиція станом на сьогодні така, і ми не в праві її засуджувати чи оцінювати з точки зору правильна вона чи ні. Адже в період воєнного стану ключові рішення з приводу питань національної безпеки приймає верховний головнокомандувач та головнокомандувач ЗСУ. Тому ми приймаємо цю позицію", – зауважив Вігірінський.

Так, станом на 6 листопада Україна не готова до діалогу з Росією – які б поступки й компроміси вона не пропонувала. Наша позиція чітка: відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року. Ми готові їх захищати – з використанням засобів, що нам надаватимуть ті країни, які начебто схиляють нас до перемовин.

Чому Путіну не відкликають запрошення на G20

На жаль, пояснив Вігірінський, якщо перемовинах не буде Путіна – доцільність присутності України для країн-членів "Великої двадцятки" зводиться до нуля.

"Вони вже чули промови нашого військово-політичного керівництва про важливість нашої підтримки, засудження агресії та про необхідність відбудови України. вони не хочуть цього чути ще раз. Вони збираються для того, щоб вирішувати проблеми проблеми", – сказав політолог.

А проблемою, додає він, є Путін, і вирішити її без нього в оглядній короткостроковій перспективі не вбачається можливим. Ця проблема має економічний та соціально-політичний аспект для країн лідерів великої двадцятки.

"Українська проблематика очевидна – винищення наших людей, винищення нашої території як благодатної для ведення бізнесу, для проведення свого життєвого часу, який відведений кожній людині", – акцентує Вігірінський.

Але проблематика для країн G20 є іншою. І її хочуть вирішити за участі тих, хто до неї безпосередньо долучений: Росії як країни-агресорки та України як жертви агресії.

"Велика двадцятка" трошки інша конструкція, ніж "Велика сімка". І скасувати запрошення неможливо через те, що країна за критеріями масштабності економіки вона належить до країн "Великої двадцятки". Тому, мені здається, про скасування мова не йде. Мова йде про те, чи є можливість вирішити якусь проблематику, нетерміново, і це не питання підписання певної угоди,

– стверджує політолог.

Як зазначає Вігірінський, необхідно сформувати кістяк того, як виходити з проблеми – навіть на рівні неофіційних комунікацій, при яких на пресконференціях усі залишаться вірними своїм позиціям:

Росія буде розповідати про те, як "Великий Захід" грає роль гегемона і колоніальної імперії стосовно світу, але ми бачимо певні конструктивні поступки для того, щоб країни з меншими економіками почали чути;

"Великий Захід" скаже про те, що не допустить порушенням будь-яких прав чи базисів, на яких сформована ООН, але в цілому розуміє, що світ динамічно розвивається і, можливо, певного характеру перегини в політиці мали місце.

"Мова йде не про офіційні пресрелізи, а про більш довготривалий сценарій, при якому світ узгодить існування двох полюсів та двох паралельних фінансових систем. Це може відбутися на рівні неофіційного діалогу – за закритими дверима.Але якщо він буде неможливим, то вірогідність того, що Росія буде представлена першою особою – вкрай низька. Просто не буде сенсу в поїздці",

– підсумував Андрій Вігірінський.

Позиція США щодо війни в Україні

Зауважимо, офіційно Сполучені Штати підтримують Україну та її позицію щодо захисту своєї територіальної цілісності. Раніше У США наголосили, що війну в Україну можна зупинити, якщо Росія припинить окупацію українських територій. Радник з нацбезпеки Джейк Салліван підкреслив, що Байден визначився з позицією щодо "мирних переговорів" від самого початку повномасштабної війни – ніщо не обговорюється про Україну без України.

Окрім цього, Білий дім пообіцяв надати Україні необхідну допомогу для звільнення Херсона. Наразі американські військові перебувають у тісному контакті з українськими, обговорюють ситуацію на фронті та з озброєнням.