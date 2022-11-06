Крім того, відповідна заява може бути частково розрахована на внутрішнього американського споживача. Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
До речі У Байдена пояснили, що слід зробити Росії, щоб Україна погодилася на перемовини
США, ймовірно, хочуть, щоб Зеленський приїхав на G-20
Так, у Сполучених Штатах наближаються вибори до Палати представників. До того ж колишній американський лідер Дональд Трамп заявив, що планує балотуватися на наступних президентських виборах. І на ці фактори також треба зважати.
Ступак зауважив, що, ймовірно, візит безпекового радника США Джейка Саллівана мав на меті переконати Володимира Зеленського відвідати зустріч G-20, яка стартує 15 листопада в Індонезії. На його думку, участь президента України в саміті дійсно була б правильною.
Він (президент Зеленський – 24 канал) повинен взяти на себе увагу всіх засобів масової інформації,
– розповів Ступак.
За його словами, президент України має приїхати та підтвердити, що не боїться російського диктатора. "Хай Путін боїться Зеленського, а не навпаки", – підкреслив експерт.
Ступак прокоментував заяву США щодо перемовин з Росією: дивіться відео
Переговори України з Росією: що відомо
- Країна-агресорка постійно заявляє, що готова сісти за стіл переговорів та припинити вогонь, однак насправді всі заяви Кремля про бажання перемовин є брехливими. Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна готова до справедливого миру, формулу якого ми неодноразово озвучували.
- Російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський пояснив, що Путін усілякими способами намагається досягнути перемир'я, щоб заморозити ситуацію. Йому потрібно якось припинити наступ ЗСУ та потік зброї до України.
- Росіяни намагаються просунути наративи про переговори й у бік США. Адже не варто забувати, що Росія воює "не проти України". Так, прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, мовляв, Росія хотіла б, щоб США прислухалися до її занепокоєння, яке стосується гарантій безпеки.
- Володимир Зеленський розповів, що деякі світові лідери досі хочуть схилити його до переговорів з Росією. Однак український президент запевнив, що він цього не робитиме. Він вже знає, чим закінчаться ці переговори. Росія не скаже нічого такого, чого Україна раніше не чула.