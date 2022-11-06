Крім того, відповідна заява може бути частково розрахована на внутрішнього американського споживача. Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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США, ймовірно, хочуть, щоб Зеленський приїхав на G-20

Так, у Сполучених Штатах наближаються вибори до Палати представників. До того ж колишній американський лідер Дональд Трамп заявив, що планує балотуватися на наступних президентських виборах. І на ці фактори також треба зважати.

Ступак зауважив, що, ймовірно, візит безпекового радника США Джейка Саллівана мав на меті переконати Володимира Зеленського відвідати зустріч G-20, яка стартує 15 листопада в Індонезії. На його думку, участь президента України в саміті дійсно була б правильною.

Він (президент Зеленський – 24 канал) повинен взяти на себе увагу всіх засобів масової інформації,

– розповів Ступак.

За його словами, президент України має приїхати та підтвердити, що не боїться російського диктатора. "Хай Путін боїться Зеленського, а не навпаки", – підкреслив експерт.

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