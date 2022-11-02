Політик вважає такий тиск недоречним, адже він свою позицію не змінить. Про це Зеленський заявив у інтерв'ю чеському ЗМІ.

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Цей тиск не має ніякого значення для мене, – Зеленський

Я думаю, що деякі лідери країн, звичайно, хотіли б (схилити до переговорів з Росією – 24 канал). Я не хочу зараз давати свою оцінку цьому, бо це не має значення. Для мене неважливо, що хтось намагається підштовхнути мене. Ми там уже були (в переговорах з Росією – 24 канал),

– сказав президент.

Він вже знає, чим закінчаться ці переговори. Росія не скаже нічого такого, чого Україна раніше не чула. Зеленський не хоче повторювати цю історію.

"Для мене це буде нещасливий кінець, коли маєш справу з цією країною, з цими "сусідами". Досить вже, – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що з Росією слід будувати прагматичні відносини, адже це небезпечна і велика країни. Зараз весь світ бачить результати її політики.

Зеленський назвав найбільшу помилку України за час незалежності

Глава держави розповів, що впродовж понад 30 років незалежності Україна не будували сильної безпекової системи. Ніхто не очікував, що Росія вчинить такі агресивні та криваві дії. Саме це і є найбільшою помилкою нашої держави.

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Тому не треба мене підштовхувати, бо я не хочу повторення цього. Я думаю, однією війни в цьому столітті для України достатньо,

– підкреслив політик.

Умови повернення до переговорів

Нещодавно радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, за яких умов Україна може відновити переговори з Росією. Зокрема, спершу Кремль має "отримати ляпаса", бо інакше він далі буде ставити ультиматуми.

Тобто російська армія повинна програти Донецьк, Луганськ та Херсон. Лише після того розмови можна буде відновити.

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