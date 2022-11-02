Политик считает такое давление неуместным, ведь он свою позицию не изменит. Об этом Зеленский заявил в интервью чешскому СМИ.

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Это давление не имеет никакого значения для меня, – Зеленский

Я думаю, что некоторые лидеры стран, конечно, хотели бы (склонить к переговорам с Россией – 24 канала). Я не хочу сейчас давать свою оценку этому, потому что это неважно. Для меня неважно, что кто пытается подтолкнуть меня. Мы там уже были (в переговорах с Россией – 24 канал),

– сказал президент.

Он уже знает, чем закончатся эти переговоры. Россия не скажет ничего такого, чего Украина раньше не слыхала. Зеленский не желает повторять эту историю.

"Для меня это будет несчастливый конец, когда имеешь дело с этой страной, с этими "соседями". Хватит уже, – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что с Россией следует строить прагматические отношения, ведь это опасная и большая страна. Сейчас весь мир видит результаты ее политики.

Зеленский назвал самую большую ошибку Украины за время независимости

Глава государства рассказал, что на протяжении более 30 лет независимости Украина не строила сильную систему безопасности. Никто не ожидал, что Россия совершит такие агрессивные и кровавые действия. Именно это и является самой большой ошибкой нашего государства.

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Поэтому не надо меня подталкивать, потому что я не хочу повторения этого. Я думаю, одной войны в этом столетии для Украины достаточно,

– подчеркнул политик.

Условия возвращения к переговорам

Недавно советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, при каких условиях Украина может возобновить переговоры с Россией. В частности, сначала Кремль должен "получить оплеуху", потому что иначе он дальше будет ставить ультиматумы.

То есть, российская армия должна проиграть Донецк, Луганск и Херсон. Только после этого разговора можно будет возобновить.

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