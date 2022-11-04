Про бажання знову брати участь у виборах заявили як радники Трампа, так і він сам. Причому останній зробив це завуальовано та з притаманними йому красими словами про "успішну Америку".

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Трамп може взяти участь у виборах

І тепер, щоб зробити нашу країну успішною, безпечною та славною, я дуже-дуже-дуже ймовірно, зроблю це (балотуюся – 24 канал) знову,

– зауважив він під час мітингу у четвер.

Він вирішив підтримати інтригу, заявивши, що слід готуватися. Радники Трампа зауважили, що він швидко набрав собі довірених осіб. Вони допоможуть йому обговорити можливі сценарії. Адже серед його амбіцій – отримати вигоду від очікуваної перемоги республіканців на проміжних виборах, які відбудуться у вівторок 8 листопада.

"Я думаю, що він хоче балотуватися, і оголошення до Дня подяки дає йому велику перевагу перед опонентами, і він це розуміє", – наголосив один із радників.

Водночас радники зауважили, що Трамп може відкласти своє рішення або у будь-який момент передумати. Цікаво, що представник колишнього президента на запит щодо коментаря на цю тему вирішив не відповідати.

Трамп усе ще не надто популярний

У виданні зауважили, що Трамп залишається не надто популярним після його президентського терміну. Крім того, наразі ведеться низка розслідувань, включно з вивченням секретних документів, які колишній президент забрав з собою з Білого дому, коли покидав пост.

Це цікаво! Опитування Reuters / Ipsos, проведене наприкінці жовтня, продемонструвало рівень підтримки Трампа. До нього позитивно ставляться 41% американців.

Про бажання балотуватися говорили раніше

Кілька тижнів тому ми вже розповідали вам про наміри як Трампа, так і Байдена вкотре балотуватися на пост президента. Тоді Трамп заявив, що прагне взяти участь у перегонах, а Байден озвучив наміри продовжити каденцію.

Нинішній президент зазначив, що у його команди достатньо часу для підготовки. Правда, офіційно про свою участь він ще не поспішає оголошувати. Мовляв, після цього набуде чинності "ціла низка правил".

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