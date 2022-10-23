Колишній президент США Дональд Трамп висловився про бажання балотуватися на наступний термін за 2 роки. Водночас Джо Байден теж зізнався, що планує продовжити свою каденцію.

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Чи будуть Байден і Трамп удруге змагатися за президентство

На одному з мітингів своїх прихильників Дональд Трамп оголосив, що готовий у 2024 році знову позмагатися за посаду президента. Він сказав, що готовий зробити це для того, щоб "Америка знову стала великою".

Варто зазначити, що колишній президент США вкотре заявив, що "вибори були вкрадені". Також він додав, що "мав більше голосів, ніж будь-який інший президент в історії".

Тепер, щоб наша країна була знову успішною, безпечною та великою, я, мабуть, мушу зробити це ще раз,

– підсумував свої слова Трамп.

Що думає про нові вибори Байден

У своєму інтерв'ю для MSNBC Джо Байден розповів про те, що має намір балотуватися на президентські вибори 2024. Він наголосив, що поки офіційно не прийняв такого рішення, але планує.

Президент США додав, що у нього та його команди ще є час, щоб підготуватися до цього. Річ у тім, що, коли він офіційно про це оголосить, почне діяти "ціла низка правил".

Наостанок американський лідер додав, що перша леді Джилл Байден повністю підтримує його у намірах знову боротися за посаду президента.

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Трамп вважає, що дружба з Росією – це добре

Колишній американський президент Дональд Трамп закликав США "подружитися" з країною-агресоркою, адже та має багато ядерної зброї. За його словами, наявність такого виду озброєння у Росії – це вже дуже вагома причина, щоб спробувати знайти спільну мову.

Зауважимо, що провокативні заяви Трампа вже стали частиною буденності. Наприклад, у вересні колишній президент назвав Путіна "генієм", а російські війська "найкращими миротворчими силами у світі".

Тоді на такі скандальні заяви відреагував Президент України Володимир Зеленський і порадив Трампу "дивитися на ситуацію без рожевих окулярів". Він наголосив, що у війни немає відстані, а у Дональда Трампа було достатньо часу, щоб зрозуміти, хто такий Путін.

Крім того, у серпні Трамп цинічно сказав, що Зеленському слід було відмовитися від Криму на користь Росії й не йти в НАТО. 45 президент США також додав тоді, що Путін не наважився б нападати на Україну, якби чинним президентом США був він.

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