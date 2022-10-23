Бывший президент США Дональд Трамп высказался о желании баллотироваться на следующий срок через 2 года. В то же время Джо Байден тоже признался, что планирует продолжить свою каденцию.

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Будут ли Байден и Трамп во второй раз бороться за президентство

На одном из митингов своих поклонников Дональд Трамп объявил, что готов в 2024 году снова посоревноваться за пост президента. Он сказал, что готов сделать это для того, чтобы "Америка снова стала великой".

Стоит отметить, что бывший президент США в очередной раз заявил, что "выборы были украдены". Также он добавил, что "имел больше голосов, чем любой другой президент в истории".

Теперь, чтобы наша страна была снова успешной, безопасной и великой, я, наверное, должен сделать это еще раз,

– подытожил Трамп.

Что думает о новых выборах Байден

В интервью для MSNBC Джо Байден рассказал о том, что намерен баллотироваться на президентские выборы 2024 года. Он подчеркнул, что пока официально не принял такого решения, но планирует.

Президент США добавил, что у него и его команды есть время, чтобы подготовиться к этому. Дело в том, что когда он официально об этом объявит, начнет действовать "целый ряд правил".

В заключение американский лидер добавил, что первая леди Джилл Байден полностью поддерживает его в намерениях снова бороться за пост президента.

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Трамп считает, что дружба с Россией – это хорошо

Бывший американский президент Дональд Трамп призвал США "подружиться" со страной-агрессором, ведь у нее много ядерного оружия. По его словам, наличие такого вида вооружения в России – это уже очень веская причина, чтобы попытаться найти общий язык.

Заметим, что провокационные заявления Трампа уже стали частью обыденности. К примеру, в сентябре бывший президент назвал Путина "гением", а российские войска "лучшими миротворческими силами в мире".

Тогда на такие скандальные заявления отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский и посоветовал Трампу "смотреть на ситуацию без розовых очков". Он подчеркнул, что у войны нет расстояния, а у Дональда Трампа было достаточно времени, чтобы понять, кто такой Путин.

Кроме того, в августе Трамп цинично сказал, что Зеленскому следовало отказаться от Крыма в пользу России и не идти в НАТО. 45 президент США также добавил, что Путин не решился бы нападать на Украину, если бы действующим президентом США был он.

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