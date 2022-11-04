О желании снова участвовать в выборах заявили как советники Трампа, так и он сам. Причем последний сделал это завуалированно и с присущими ему красивыми словами об "успешной Америке".

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Трамп может принять участие в выборах

И теперь, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной, я очень-очень-очень вероятно, сделаю это (баллотируюсь – 24 канал) снова,

– заметил он во время митинга в четверг.

Он решил поддержать интригу, заявив, что нужно готовиться. Советники Трампа заметили, что он быстро набрал себе доверенных лиц. Они помогут ему обсудить возможные сценарии. Ведь среди его амбиций – извлечь выгоду от ожидаемой победы республиканцев на промежуточных выборах, которые состоятся во вторник 8 ноября.

"Я думаю, что он хочет баллотироваться, и объявление ко Дню благодарения дает ему большое преимущество перед оппонентами, и он это понимает", – подчеркнул один из советников.

В то же время, советники заметили, что Трамп может отложить свое решение или в любой момент передумать. Интересно, что представитель бывшего президента по запросу о комментарии на эту тему решил не отвечать.

Трамп все еще не слишком популярен

В издании отметили, что Трамп остается не очень популярным после его президентского срока. Кроме того, сейчас ведется ряд расследований, включая изучение секретных документов, которые бывший президент унес с собой из Белого дома, когда покидал пост.

Это любопытно! Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в конце октября, продемонстрировал уровень поддержки Трампа. К нему положительно относятся 41% американцев.

О желании баллотироваться говорили раньше

Несколько недель назад мы уже рассказывали вам о намерениях как Трампа, так и Байдена в очередной раз баллотироваться на пост президента. Тогда Трамп заявил, что стремится принять участие в гонке, а Байден озвучил намерения продлить каденцию.

Нынешний президент отметил, что у его команды достаточно времени для подготовки. Правда, официально о своем участии он еще не спешит объявлять. Мол, после этого вступит в силу "целый ряд правил".

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