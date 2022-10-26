"Обамовское" крайнее левое крыло Демократической партии и "трамповское" крайнее правое крыло Республиканской партии своими заявлениями практически работают на Владимира Путина. Об этом в эфире 24 канала заявил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

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Россия активизировала собственную агентуру

Собеседник также вспомнил пропагандистскую историю о том, что оружие, которое партнеры предоставляют Украине, впоследствии оказывается на Ближнем Востоке.

Очевидно, что Москва активизировала всю свою агентуру. Первым выбрался несколько дней назад Барак Обама. Он долго сидел в тени, но вдруг объявился. Он дал интервью, довольно хитрое, где он говорит, что Украина – жертва агрессии,

– рассказывает Андрей Пионтковский.

Впрочем, в дальнейшем он рассказывал, что интересы США "не совпадают полностью" с украинскими. Также 44-й президент США завел мантру о том, что "нужно избежать столкновения с Россией".

"Дальше его сторонники – демократы из палаты представителей выступили с таким письмом, что "хватит воевать, нужен мир и стоит сажать Украину за переговоры с Россией", – отметил публицист.

По его словам, реакция на такое письмо была крайне жесткой. Поэтому руководительнице этого крыла пришлось очень долго извиняться, что, мол, ее не так поняли. Потом она едва ли не клялась в верности Демократической партии.

Андрей Пионтковский убежден, что столь быстрое решение проблемы свидетельствует о том, что внутренняя оппозиция в Демократической партии была быстро раздавлена, а Пентагон и Госдеп крепко взяли власть в свои руки.

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