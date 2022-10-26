О возможной реакции мира на вероятный удар России ядерным оружием рассказала ученая из США. Марьяна Буджерин сделала предположение в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Ответ Запада точно не будет дипломатическим

Научная сотрудница проекта Managing the Atom подчеркнула, что дипломатическое и экономическое наказание для государства-агрессора будет неэффективным.

Я думаю, что военный ответ будет конвенционным вооружением со стороны НАТО и союзников. По крайней мере, он рассматривается,

– отметила Буджерин.

Речь идет об ударе по российским силам на территории нашего государства или по военным объектам на оккупированных землях. Возможно, ударят и по Черноморскому флоту.

Интервью с ученой из США Марьяной Буджерин: смотрите видео

Марьяна Буджерин считает, что шансы российского диктатора на применение "ядерки" не очень высоки. Впрочем, к угрозам нужно относиться серьезно.

В настоящее время британское правительство и американская администрация рассматривают вопросы комплексно. В частности, и сам риск применения Россией ядерного оружия, и то, как действовать с возможными последствиями. Также ученая из США отметила, что чиновники могут готовить несколько пакетов мероприятий.

Путину публично сообщили, что последствия будут катастрофическими, а ответ – очень строгим. Но все это неоднозначно. Детали мы не знаем. Знаем, что были частные переговоры с Кремлем и, возможно, на них озвучили более подробные последствия,

– подчеркнула Буджерин.

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Какие официальные заявления сделали мировые лидеры

Президент Франции заявил, что в случае применения оккупантами ядерного оружия его страна зеркально не будет отвечать. Такая реакция неправильная, уверен эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

В эфире 24 канала Краев отметил: "нельзя давать врагу шанс понять, что именно готовится, каким будет ответ и таким образом не дать ему просчитать свои следующие шаги".

Глава США Джо Байден пригрозил Путину последствиями. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что если Россия применит "ядерку", Вашингтон уничтожит Черноморский флот России.

Напомним, что министр обороны Великобритании недавно прилетел в США, чтобы скоординировать помощь Украине. В частности, говорили и о ситуации с безопасностью. Подробнее читайте по ссылке.

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