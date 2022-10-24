Глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил разницу между стратегическим и тактическим ядерным оружием. По его словам, Россия тратила деньги и поддерживала свои стратегические ядерные силы.

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Тактическое ядерное оружие России устарело

Кроме того, как сказал Буданов, Россия пыталась как-то модернизировать стратегическое ядерное оружие. В то же время, срок зарядов тактического ядерного оружия давно истек.

Если мы говорим о тактическом ядерном оружии, то, простите, последний раз кто-то о нем думал в 1980-е годы, ничего нового не производилось. Гарантийный срок большинства ядерных зарядов тактического ядерного оружия был 10 лет. Прошло уже 40,

– сказал Буданов.

Также глава разведки подчеркнул, что ядерная угроза для Украины реальна всегда, "поскольку у нас сосед немного болен и с ядерным оружием".

"Но угроза такая же, как была и три месяца, и восемь месяцев, и два года до того. Она одинакова", – добавил Буданов.

Ранее Буданов также заявлял, что Россия теоретически может применить ядерное оружие против Украины. Однако руководитель ГУР МО уверен, что использование Россией ядерного оружия ускорит ее крах.

Заявление Буданов раздалось на фоне новых угроз со стороны России. Эксперты отмечают, что кремлевский диктатор Владимир Путин снова решил поднять ставки в войне против Украины.

Россия может готовиться к ядерному удару

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и глава российского Генштаба Валерий Герасимов звонят в страны Запада с лживым сообщением, мол, Украина готовится применить "грязную бомбу".

Минобороны России цинично утверждает, что якобы располагает данными о контактах Офиса Президента Украины с Великобританией "по вопросу получения технологии создания ядерного оружия".

В Институте изучения войны заявили, что Россия делает это для устрашения западных партеров, которые помогают Украине. В Кремле отдают себе отчет, что Киев и лидеры Запада понимают такие заявления, как "предупреждение" со стороны России. То есть Россия готова к применению ядерного оружия.

Такое мнение также высказал президент Владимир Зеленский. Глава государства сказал, что если Кремль звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно – Россия уже все это и подготовила.

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