Кроме того, соответствующее заявление может быть частично рассчитано на американского внутреннего потребителя. Такое мнение 24 канала высказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
Кстати У Байдена объяснили, что следует сделать России, чтобы Украина согласилась на переговоры
США, вероятно, хотят, чтобы Зеленский приехал на G-20
Так, в Соединенных Штатах приближаются выборы в Палату представителей. К тому же, бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует баллотироваться на следующих президентских выборах. И эти факторы также нужно учитывать.
Ступак отметил, что, вероятно, визит безопасного советника США Джейка Салливана преследовал цель убедить Владимира Зеленского посетить встречу G-20, которая стартует 15 ноября в Индонезии. По его мнению, участие президента Украины в саммите действительно было бы правильным.
Он (президент Зеленский – 24 канал) должен принять на себя внимание всех средств массовой информации,
– рассказал Ступак.
По его словам, президент Украины должен приехать и подтвердить, что не боится российского диктатора. "Пусть Путин боится Зеленского, а не наоборот", – подчеркнул эксперт.
Ступак прокомментировал заявление США о переговорах с Россией: смотрите видео
Переговоры Украины с Россией: что известно
- Страна-агрессорка постоянно заявляет, что готова сесть за стол переговоров и прекратить огонь, однако на самом деле все заявления Кремля о желании переговоров лживы. Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к справедливому миру , формулу которого мы неоднократно озвучивали.
- Российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский объяснил, что Путин всяческими способами пытается достичь перемирия, чтобы заморозить ситуацию . Ему нужно как-то прекратить наступление ВСУ и поток оружия в Украину.
- Россияне пытаются продвинуть нарративы о переговорах и в сторону США . Ведь не стоит забывать, что Россия воюет "не против Украины". Так, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, мол, Россия хотела бы, чтобы США прислушались к ее обеспокоенности, касающейся гарантий безопасности.
- Владимир Зеленский рассказал, что некоторые мировые лидеры до сих пор хотят склонить его к переговорам с Россией . Однако украинский президент заверил, что он не будет этого делать. Он уже знает, чем закончатся эти переговоры. Россия не скажет ничего такого, чего Украина раньше не слыхала.