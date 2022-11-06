Кроме того, соответствующее заявление может быть частично рассчитано на американского внутреннего потребителя. Такое мнение 24 канала высказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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США, вероятно, хотят, чтобы Зеленский приехал на G-20

Так, в Соединенных Штатах приближаются выборы в Палату представителей. К тому же, бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует баллотироваться на следующих президентских выборах. И эти факторы также нужно учитывать.

Ступак отметил, что, вероятно, визит безопасного советника США Джейка Салливана преследовал цель убедить Владимира Зеленского посетить встречу G-20, которая стартует 15 ноября в Индонезии. По его мнению, участие президента Украины в саммите действительно было бы правильным.

Он (президент Зеленский – 24 канал) должен принять на себя внимание всех средств массовой информации,

– рассказал Ступак.

По его словам, президент Украины должен приехать и подтвердить, что не боится российского диктатора. "Пусть Путин боится Зеленского, а не наоборот", – подчеркнул эксперт.

Ступак прокомментировал заявление США о переговорах с Россией: смотрите видео

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