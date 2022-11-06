The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщает, что США не пытаются подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой . Цель призывов состоит в том, чтобы Украина не потеряла поддержку.

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США не пытаются подтолкнуть Киев к переговорам

Просьба американских чиновников направлена, чтобы обеспечить сохранение Киевом поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются "с опасениями избирателей по поводу растяжения войны в Украине на годы".

Администрация Байдена частно призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент Владимир Путин не будет отстранен от власти,

– говорится в сообщении.

Также ранее в администрации Байдена отметили, что войну в Украине можно остановить , если Россия прекратит оккупацию украинских территорий.

Что известно о переговорах Украины с Россией

С начала полномасштабного вторжения России украинские власти пытались остановить войну путем дипломатии. Киев согласился на переговоры на границе с Беларусью, а также украинская делегация встречалась с россиянами при посредничестве Турции.

Весной встретились главы МИД Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров соответственно. Однако переговоры с Россией не принесли никаких результатов, ведь Кремль ставит ультиматумы Украине.

Недавно Лавров сказал, что Россия вроде бы готова обсуждать с Западом реалистические предложения по Украине. Россия хотела вести переговоры по Украине с США.

Однако США и партнеры Киева исповедуют политику "никаких решений по Украине без Украины". Следовательно, в Госдепе США заявления Лаврова назвали "позерством" .

В МИД Украины тоже прокомментировали высказывания Лаврова . Официальный Киев подчеркнул, что Россия на фоне неудач на поле боя пытается выиграть время, а значит, говорит о мирных переговорах.

Украина неоднократно выражала свои условия мира, предусматривающие как минимум выведение российских войск и возвращение к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года. Президент Владимир Зеленский недавно повторил , что Украина готова "к честному и справедливому миру".

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