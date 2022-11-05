Советник по безопасности США Джейк Салливан на брифинге 4 ноября сказал, что Байден определился с позицией относительно "мирных переговоров" с самого начала полномасштабной войны – ничто не обсуждается об Украине без Украины. Об этом пишет 24 канал.

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Что нужно сделать России для переговоров с Украиной

Салливан напомнил, что на фоне разговоров о "мирных переговорах" россияне хотят оставить территории, которые объявили аннексированными и это неприемлемо, в частности это неприемлемо по уставу ООН. При этом он подчеркнул, что Россия является единственной страной, которая может быстро закончить эту войну.

Эту войну можно легко остановить, просто остановив свою атаку, остановив свою оккупацию. Именно это она (Россия – 24 канал) должна сделать с нашей точки зрения,

– сказал советник Байдена.

Что значит победа для Украины

Глава Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что мирный план был озвучен президентом Зеленским на заседании Генассамблеи ООН. Он широко известен и базируется на тех принципах, против которых трудно выступать тому, кто уважает Устав ООН, территориальную целостность, международно определенные границы и международное право, которое предусматривает ответственность за уголовные преступления.

Победа наша – это возвращения нашей территориальной целостности, это компенсация за все, что захватчики сделали с нашей страны, это возвращение всех наших людей, которые находятся там, это возвращение мира к четкой системе международной безопасности,

– сказал Ермак.

Он подчеркнул, что после победы Украина нуждается в четких гарантиях безопасности, чтобы война никогда не могла повториться снова.

Справка. 4 ноября Джейк Салливан впервые прибыл в Украину с начала большой войны и встретился с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили поддержку безопасности нашей страны.

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