Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Валерий Дымов. Ранее сообщалось о том, почему Украину склоняют к переговорам и готов ли Путин к компромиссам.
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США не побуждают, а предлагают
Дымов рассказал, что США не побуждают Украину к переговорам, а предлагают выразить публичную готовность к их проведению. Некоторые страны для решения своих внутренних проблем, для популистических заявлений могут спекулятивно использовать позицию нашего государства, не желающего переговоров с Путиным. США же вместе с тем дает нам вооружение наступательного характера.
В последнем пакете есть бронетранспортеры, танки Т-72, которые вместе с Нидерландами будут модернизированы и переданы Украине, ракеты HIMARS, сами HIMARS, ПВО, ПРО. Это показывает, что американцы прекрасно понимают ситуацию,
– отметил политолог.
Дымов о том, почему, несмотря на поставки оружия, США побуждают Украину к переговорам с Россией: смотрите видео
Политические спекуляции
Он продолжил, что такие сообщения от США могут поступать, потому что они видят, что происходит в мире. Они видят позицию и мнения Орбана, некоторых пророссийских сил в Германии, Франции, а также в странах Африки, Латинской Америки и т.д. Там политический электорат считает, что война в Украине далека и Украина виновата в высоких тарифах в этих государствах, потому что не готова к переговорам с Россией.
"Да, можно говорить, что мы будем говорить с другим лидером. Возможно, с другой Россией. Американцы побуждают к тому, чтобы найти риторические фигуры. Я не думаю, что американцы не справляются с тем, что происходит в Украине", – заметил Дымов.
Переговоры Украины с Россией: последние новости
- Администрация президента США Джо Байдена просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией . Такие призывы со стороны администрации Байдена раздаются в приватном формате.
- Сейчас Россия снова начала говорить о том, что хочет "мирных переговоров" с Украиной. В США поддерживают позицию украинской стороны .
- Россия постоянно заявляет, что готова к переговорам и прекращению огня, однако на самом деле это не так . Владимир Зеленский озвучил позицию Украины по этому вопросу.