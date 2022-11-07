Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Чаленко. За його словами, над лобіюванням таких думок можуть працювати як російські окупанти, так і західні політики.

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Паралельно просувають український погляд на ситуацію

Як наголошує Чаленко, зрозуміло, що в різних країнах є сили, які просувають тему перемовин України. Представники влади змушені на це реагувати. Через такі публікації в ЗМІ вони забирають "монополію" в опозиційних сил, які просувають ідею перемовин. Але паралельно там завжди публікують позицію України щодо переговорів.

Водночас приємно, що паралельно з цими меседжами, ми бачимо наш традиційний меседж. Коли сідати за стіл перемовин – визначає лише Україна. І Україну будуть підтримувати стільки, скільки треба. Але те, що є певні кулуарні перемовини, обмін думками. Цього відкидати не можна,

– зазначив Чаленко.

Попри це, Україна зараз має певні гарантії щодо подальшої підтримки союзників. Вже є рішення від США про щомісячну підтримку на 1,5 мільярда доларів. Аналогічне рішення скоро мають ухвалити і в Європейському Союзі. Крім того, ще можна сподіватися на програми від МВФ.

"Навіть в питанні грошей ми зможемо і далі протистояти агресору щонайменше весь наступний рік. Зважимо ще на прогнози Буданова про завершення війни до початку наступного літа. Я не бачу особливих проблем із підтримкою", – наголосив Чаленко.

Чаленко пояснив, чому іноземні ЗМІ почали активніше говорити про перемовини: дивіться відео

Нагадаємо, за даними видання The Washington Post, адміністрація президента США Джо Байдена непублічно просила в української влади продемонструвати відкритість до перемовин з Росією.

Як повідомили люди, які знайомі з ходом цим перемовин, Сполучені Штати не хочуть підштовхнути Київ до перемовин з Москвою. Однак там вважають, що така відкрита позиція допоможе зберегти підтримку з боку інших країн, чиї виборці можуть почати побоюватися, що війна в Україні розтягнеться на роки.