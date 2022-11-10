Ці чиновники вважають, що наша держава буцімто не здатна повністю знищити російські війська на окупованих територіях. До речі, раніше політолог розповів, чому попри постачання зброї США спонукають Україну до переговорів з Росією.

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США хочуть підштовхнути Україну до дипломатичного врегулювання війни з Росією

Так, деякі американські та європейські офіційні особи все більше вважають, що жодна зі сторін не може досягти всіх своїх цілей у війні в Україні, і розглядають очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість для початку дипломатії між Росією та Україною.

Узимку все сповільнюється. Існує потенціал для переговорів, ми хотіли б, щоб вони відбувалися,

– зазначив західний чиновник.

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