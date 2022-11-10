Ці чиновники вважають, що наша держава буцімто не здатна повністю знищити російські війська на окупованих територіях. До речі, раніше політолог розповів, чому попри постачання зброї США спонукають Україну до переговорів з Росією.
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США хочуть підштовхнути Україну до дипломатичного врегулювання війни з Росією
Так, деякі американські та європейські офіційні особи все більше вважають, що жодна зі сторін не може досягти всіх своїх цілей у війні в Україні, і розглядають очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість для початку дипломатії між Росією та Україною.
Узимку все сповільнюється. Існує потенціал для переговорів, ми хотіли б, щоб вони відбувалися,
– зазначив західний чиновник.
Переговори України та Росії: останні новини
- Готовність Росії до перемовин висловила "пресалкаше" МЗС Росії Марія Захарова. У проблемах "діалогу" між Україною та Росією вона звинуватила Захід.
- У МЗС України назвали маячню Захарової "димовою завісою", яка намагається закрити поразки на полі бою.
- До речі, у США не бачать нічого, що вказувало б на готовність Росії брати відповідальну участь у переговорах з Україною.
- Зауважимо, що президент Франції Еммануель Макрон знову заговорив про необхідність переговорів між Україною та Росією для завершення війни. На це вже відреагували в РНБО та Офісі Президента.
- Михайло Подоляк опублікував "чесний дипломатичний словник". Саме він дозволяє зрозуміти, що насправді має на увазі Росія, коли говорить про переговори.
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