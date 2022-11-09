Об этом заявил на пресс-брифинге пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.

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Чиновник отметил, что любые заявления Москвы будут оставаться голословными, пока не начнут подкрепляться реальными шагами.

Может быть несколько способов, в которых россияне могли бы продемонстрировать свою готовность, свою способность вести диалог и дипломатию – добросовестный диалог и дипломатию – с Украиной.

– сказал Прайс.

По его словам, прежде всего Россия должна прекратить:

бомбардировки гражданских объектов инфраструктуры;

целиться в сети водо- и электроснабжения для украинцев;

умышленные обстрелы жилых районов, гражданских построек, детских площадок, школ, больниц.

В то же время представитель Госдепа напомнил, что Москва имела возможность продемонстрировать свою приверженность диалогу и дипломатии, когда говорилось о ее дальнейшем участии в "зерновом соглашении".

"Вместо этого Россия продолжает держать в заложниках эту инициативу для достижения собственных корыстных целей. Соединенные Штаты не увидели ничего, что указывало бы на то, что россияне сейчас готовы принимать ответственное участие в переговорах", – добавил чиновник.

Россия блокирует перевозку зерна из Украины: что об этом известно

Россия 2 ноября решила возвратиться к участию в зерновом соглашении. Однако после этого снова начала блокировать проход кораблей с зерном. Теперь страна-агрессор пропускает не более 8–9 судов в день, хотя необходимость – 25–30 в сутки. Поэтому сейчас в очереди находятся 210 кораблей, которые должны экспортировать зерно из Украины.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков сказал, что за три месяца функционирования коридора Украине удалось отправить миру 10,1 миллиона тонн зерновых из портов Одессы, что является достаточно значительным показателем. Только по итогам октября Украина экспортировала 4,2 миллиона тонн зерна. Перед нашим государством стоит задача наращивать этот объем.

Отметим, что еще в конце сентября президент Владимир Зеленский поставил точку в переговорах с Россией. Он подчеркнул, что Украина готова сесть за стол переговоров только при новом руководстве в Кремле.

В то же время, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина никогда не отказывалась от мирных переговоров с Россией по прекращению войны. Однако у Киева есть определенные условия, которые должна выполнить Москва, чтобы начать переговоры.

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