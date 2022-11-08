Теперь страна-агрессор пропускает не более 8–9 судов в день, хотя необходимость – 25–30 в сутки. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

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Инспекция кораблей замедлилась из-за России

Поэтому сейчас в очереди 210 кораблей, которые должны экспортировать зерно из Украины. При этом по состоянию на 7 ноября:

88 судов стояли в очереди на вход в украинские порты,

18 загруженных судов ожидали инспекцию " на выход" в турецких территориальных водах.

Сегодня мы вернулись к тем же проблемам. Совместные инспекции возобновились. Все четыре стороны участвуют в инспекции. Но их запланировано сейчас в среднем только 12 в день, из которых фактически завершается 8–9,

– пожаловался заместитель министра.

Обратите внимание! В дни отказа России от участия инспекторы ООН и Турции проверяли до 46 судов в день.

Юрий Васьков сказал, что за три месяца функционирования коридора Украине удалось отправить миру 10,1 миллиона тонн зерновых из портов Одессы, что является достаточно значительным показателем. Только по итогам октября Украина экспортировала 4,2 миллиона тонн зерна. Однако перед нашим государством стоит задача наращивать этот объем.

Если бы инспекции работали без задержек – было бы не менее 6 миллионов тонн в месяц. Это реальный показатель, который может давать коридор,

– подчеркнул Васьков.

Россия и "зерновое соглашение"

Напомним, что Россия решила выйти из "зернового соглашения" 29 октября в ответ на прогремевшие в Севастополе взрывы. Тогда по меньшей мере 3 корабля получили повреждения, в том числе и фрегат "Адмирал Макаров". Кремль их цинично окрестил "терактом" и заявил, что те корабли якобы обеспечивали безопасность судам, которые вывозили зерно из украинских портов.

И хотя работа "зернового коридора была временно приостановлена, в ООН решили, что зерно и дальше будет экспортироваться из Украины, даже несмотря на "бойкот" страны-агрессора. Поэтому Россия не достигла своей цели – шантажа мира продовольственной безопасностью".

Уже через несколько дней, 2 ноября, Россия также официально вернулась к участию в "зерновом соглашении".

В геополитическом плане произошедшее в эти дни ставит точку на многолетней дипломатии шантажа, которую проводила Россия. А другой дипломатии там не знают, поэтому в современном мире они и проиграют,

– отреагировал тогда на возвращение России председатель ОП Андрей Ермак.

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