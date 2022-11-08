Тепер країна-агресорка пропускає не більше 8–9 суден у день, хоча необхідність – 25–30 на добу. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.
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Інспекція кораблів уповільнилася через Росію
Через це зараз у черзі 210 кораблів, які повинні експортувати зерно з України. При цьому станом на 7 листопада:
- 88 суден стояли у черзі на захід в українські порти,
- 18 завантажених суден чекали інспекцію "на вихід" в турецьких територіальних водах.
Сьогодні ми повернулися до тих самих проблем. Спільні інспекції поновились. Всі чотири сторони беруть участь в інспекції. Але їх заплановано зараз в середньому тільки 12 на день, з яких фактично завершується 8–9,
– поскаржився заступник міністра.
Юрій Васьков сказав, що за три місяці функціонування коридору Україні вдалося відправити світу 10,1 мільйона тонн зернових з портів Одеси, що є доволі значним показником. Так, лише за підсумками жовтня Україна експортувала 4,2 мільйона тонн зерна. Однак перед нашою державою стоїть завдання нарощувати цей обсяг.
Якби інспекції працювали без затримок – було б щонайменше 6 мільйонів тонн за місяць. Це реальний показник, який може давати коридор,
– підкреслив Васьков.
Росія та "зернова угода"
Нагадаємо, що Росія вирішила вийти з "зернової угоди" 29 жовтня у відповідь на вибухи, які пролунали у Севастополі. Тоді щонайменше 3 кораблі зазнали пошкоджень, зокрема й фрегат "Адмірал Макаров". Кремль їх цинічно охрестив "терактом" та заявив, що ті кораблі буцімто гарантували безпеку суднам, які вивозили зерно з українських портів.
І хоч робота "зернового коридору була тимчасово призупинена, в ООН вирішили, що зерно й надалі буде експортуватися з України, навіть попри "бойкот" країни-агресорки. Через це Росія не досягнула своєї цілі – шантажу світу продовольчою безпекою.
Тож уже через декілька днів, 2 листопада, Росія також офіційно повернулася до участі у "зерновій угоді".
У геополітичному плані те, що сталося у ці дні, ставить крапку на багаторічній дипломатії шантажу, яку проводила Росія. А іншої дипломатії там не знають, тому у сучасному світі вони і програють,
– відреагував тоді на повернення Росії голова ОП Андрій Єрмак.
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