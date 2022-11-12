Крізь терни до перемоги
Власне, щоб відійти, треба було пробитися через російський десант, який заблокував Антонівський міст. За свою звитягу там танкіст 59-ї ОМпБр отримав Зірку Героя.
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А мораль така: треба знати час, коли оборонятися і відступати із боями. Без цього слабший не отримає шанс на наступ.
Що наразі відомо про звільнення Херсонщини
- Російські окупанти почали масовану втечу з правого на лівий берег Херсонщини: вони втікали пішки і навіть на моторних та надувних човнах.
- Крім того, загарбники оприлюднили відео зі знищеним Антонівським мостом.
- Вже 11 листопада стало відомо, що сам Херсон перебуває під контролем ЗСУ і туди заходять українські частини.
- Містяни, які жили в окупації практично з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, зустріли українських Героїв із прапорами та вигуками "ЗСУ".
- Попри відступ із Херсона окупанти залишили по собі багато пасток із вибухівкою, тому місцевим мешканцям треба бути дуже обачними.
- До то ж, у Херсоні залишилося багато окупантів зі зброєю, які перевдягаються у цивільний одяг.
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