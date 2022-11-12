Крізь терни до перемоги

Власне, щоб відійти, треба було пробитися через російський десант, який заблокував Антонівський міст. За свою звитягу там танкіст 59-ї ОМпБр отримав Зірку Героя.

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А мораль така: треба знати час, коли оборонятися і відступати із боями. Без цього слабший не отримає шанс на наступ.

Що наразі відомо про звільнення Херсонщини

Російські окупанти почали масовану втечу з правого на лівий берег Херсонщини: вони втікали пішки і навіть на моторних та надувних човнах.

Крім того, загарбники оприлюднили відео зі знищеним Антонівським мостом.

Вже 11 листопада стало відомо, що сам Херсон перебуває під контролем ЗСУ і туди заходять українські частини.

Містяни, які жили в окупації практично з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, зустріли українських Героїв із прапорами та вигуками "ЗСУ".

Попри відступ із Херсона окупанти залишили по собі багато пасток із вибухівкою, тому місцевим мешканцям треба бути дуже обачними.

До то ж, у Херсоні залишилося багато окупантів зі зброєю, які перевдягаються у цивільний одяг.

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