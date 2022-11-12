Жители Херсона с радостью встречали украинских защитников. Местные со слезами на глазах обнимали наших военнослужащих и искренне благодарили за освобождение от российского ига.

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Бабушка "припасла" для наших воинов патроны

Одна из таких трогательных историй попала в сеть. Украинский военный посетил местную жительницу, чтобы сообщить о деоккупации территории. Зато бабушка отдала ему немало патронов, которые, вероятно, украла у оккупантов.

Бейте этих к******,
– сказала бабушка, плача.

Украинский военный пообещал, что на следующий день привезет женщине еду и гуманитарную помощь.

В Херсонской области бабушка припасла для наших воинов немного патронов: смотрите видео

Напомним, Украинские защитники встретились с жителями освобожденного населенного пункта в Херсонской области. Один из них во время оккупации украл у россиян гранатометы. Теперь мужчина передает их ВСУ.

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