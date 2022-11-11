Активист и блогер Сергей Стерненко обнародовал видео одного из таких случаев. На нем мужчина рассказывает защитнику, что ему удалось украсть у захватчиков гранатометы.
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Муж украл у кафиров гранатометы и отдал их ВСУ
Стерненко обнародовал видео, на котором видна встреча украинских защитников с жителями уволенного населенного пункта.
Во время оккупации в Херсонской области мужчина украл у россиян гранатометы. Теперь передает их ВСУ. Наши люди самые лучшие,
– написал активист.
Смотрите видео, как мужчина рассказывает о сворованных у оккупантов гранатометах:
ВСУ зашли в Херсон: коротко
- После новостей, что ВСУ уже совсем близко к Херсону, местные жители приготовились встречать их . Они собрались в центре города и сняли русские триколоры. На площади развевались сине-желтые флаги.
- Потом появились сообщения, что защитники уже в Херсоне, хотя официального подтверждения этому пока не было. Однако в сети обнародовали видео , как украинские бойцы в форме вешают государственный флаг на здание Главного управления Нацполиции. Также появилось фото, на котором херсонцы обнимают нашего военного в Шуменском районе города.
- Тем временем в России отчитывались , что полностью опрокинули свои силы на левый берег Днепра. Оставшиеся в городе захватчики переодевались в гражданское и прятали оружие по свалкам. ГУР призвало их сдаваться в плен.
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