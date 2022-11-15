Втім, Сили Півдня беруть під вогневий контроль логістику загарбників. Про це повідомила речниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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На лівому березі Дніпра росіяни відходять вглиб

За словами Гуменюк, гіпотетично окупанти можуть загрожувати Херсону, тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї.

Але ми теж не стоїмо на місці та використовуємо контрбатарейну боротьбу, також маємо чим відповісти. У зв’язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо посунення вглиб від берега на 15 – 20 кілометрів,

– розповіла речниця пресцентру.

Гуменюк зазначила, що українські військові беруть під вогневий контроль логістичні наземні шляхи ворога. Отже, легкого підвезення резервів та боєприпасів для російських загарбників не буде.

До речі, на правому березі Дніпра тривають стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, це понад 4 870 квадратних кілометрів, наголосила Гуменюк.

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