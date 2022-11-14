Про це розповіла речниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону. До речі, під час втечі з Херсона кадирівці "підсмажили" своїх.

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Які втрати росіян під час втечі з Херсона

За словами Гуменюк, необхідно усвідомлювати, що особливість підрахунку результатів в умовах, коли це відбувається під час переправи через річку, дуже ускладнена.

Тому що течія швидка, Дніпро глибокий і те, що пішло за російським кораблем треба виловити і облікувати,
– зазначила вона.

Гуменюк підкреслила, що наразі дуже складно підводити підсумки. Втім, згодом обов’язково про це відзвітують.

"Те, що кількість обстрілів вже зменшилась, говорить про певну розгубленість окупантів", – додала речниця ОК "Південь".

Актуальні втрати росіян

Станом на 14 листопада українські захисники ліквідували 81 370 ворогів. За минулу добу на той світ відправилось 510 загарбників.

Втрати ворога у техніці:

  • танків – 2848 (+8) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 5748 (+6) одиниць,
  • артилерійських систем – 1839 (+2) одиниць,
  • РСЗВ – 393 (+0) одиниці,
  • засоби ППО – 206 (+0) одиниць,
  • літаків – 278 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2),
  • крилаті ракети – 399 (+0),
  • кораблі – 16 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) одиниць,
  • спеціальна техніка – 160 (+0).