Про це розповіла речниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону. До речі, під час втечі з Херсона кадирівці "підсмажили" своїх.

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Які втрати росіян під час втечі з Херсона

За словами Гуменюк, необхідно усвідомлювати, що особливість підрахунку результатів в умовах, коли це відбувається під час переправи через річку, дуже ускладнена.

Тому що течія швидка, Дніпро глибокий і те, що пішло за російським кораблем треба виловити і облікувати,

– зазначила вона.

Гуменюк підкреслила, що наразі дуже складно підводити підсумки. Втім, згодом обов’язково про це відзвітують.

"Те, що кількість обстрілів вже зменшилась, говорить про певну розгубленість окупантів", – додала речниця ОК "Південь".

Актуальні втрати росіян

Станом на 14 листопада українські захисники ліквідували 81 370 ворогів. За минулу добу на той світ відправилось 510 загарбників.

Втрати ворога у техніці: