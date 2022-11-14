Лише за добу наші бійці ліквідували 510 загарбників. Про це свідчать актуальні дані Генштабу ЗСУ.

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Втрати противника у техніці

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ змогли ліквідувати:

  • танків – 2848 (+8) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 5748 (+6) одиниць,
  • артилерійських систем – 1839 (+2) одиниць,
  • РСЗВ – 393 одиниці,
  • засоби ППО – 206 одиниць,
  • літаків – 278 одиниць,
  • гелікоптерів – 261 одиницю,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2) одиниць,
  • крилаті ракети – 399 одиниць,
  • кораблі та катери – 16 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) одиниць,
  • спеціальна техніка – 160 одиниць.