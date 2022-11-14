Лише за добу наші бійці ліквідували 510 загарбників. Про це свідчать актуальні дані Генштабу ЗСУ.

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Втрати противника у техніці

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ змогли ліквідувати: