Про актуальну ситуацію на фронтах доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.
Важливо Ситуація на Кінбурнській косі, шалені втрати ворога на Півдні: хронологія 264 дня війни
Там повідомили, що ворог намагається наступати на:
- Бахмутському,
- Авдіївському,
- Новопавлівському напрямках.
З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів, противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони,
– заявили у Генштабі.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:
- Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області;
- Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар'їнка на Донеччині.