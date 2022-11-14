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Що було раніше ЗСУ звільнили Макіївку на Луганщині, що відбувається на Херсонщині: хронологія 263 дня війни

05:27 Після деокупації Херсона у Повітряних сил з'явилися нові можливості. Тож російські загарбники зазнаватимуть ще більших втрат на нашій землі. Про це в ефірі розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

03:42 ЗСУ продовжують вести оборону та атакувати ворога, що засів на Півдні. Українські авіатори вразили відразу 4 райони скупчення ворога на лівобережжя, куди після деокупації західної частини Херсонщини тепер вправно досягають наші оборонці. Так, внаслідок атаки ворог втратив техніку, озброєння та має жертви серед військових.

02:55 Міноборони України опублікували відео, яке дуже заінтригувало українців. На оприлюднених кадрах воїни ЗСУ перетинають Дніпро. У мережі припускають, що воїни ЗСУ їдуть на "полювання", яке допоможе повністю звільнити Кінбурнську косу.

Воїни ЗСУ перетинають Дніпро: дивіться відео

01:45 В Укренерго повідомили, що минулого тижня російські загарбники пошкодили один з ключових об'єктів. Саме це вплинуло на ситуацію у низці областей. Мовиться про Київ, Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську, Полтавську та Донецьку області. Там доводиться застосовувати планові та навіть аварійні вимкнення.

00:24 На Рівненщині 13 листопада трапилася ДТП. Львів'янин влетів у блок-пост та наїхав на військового. Правоохоронці розпочали розслідування. Аварія трапилася на трасі Київ – Чоп.