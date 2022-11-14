Росіяни традиційно не змогли нічого пояснити. Адже Володимир Зеленський відвідав наш обласний центр, який 11 вересня повернули українські військові.

Зауважте Володимир Зеленський вперше приїхав у звільнений Херсон

Пєсков "образився" та не захотів коментувати

Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія Росії,

– збрехав рупор Кремля Дмітрій Пєсков.

Абсурдний коментар Пєскова: слухайте аудіозапис

Проте в самій Росії в людей теж виникають питання. Зокрема, росіянин Олександр Земсков не може зрозуміти логіки пропагандистів.

Він пригадав, що Пєсков відмовився коментувати журналістам приїзд Зеленського, але не забув нагадати, що Херсон – це нібито "російське" місто.

"А чому тоді територією Росії гуляють ЗСУ та Зеленський зі своєю командою?", – поставив риторичне питання користувач.

Пропагандисти кажуть, що нібито вони "не такі", "не стріляють" по Херсону. Проте росіяни сміються з таких заяв та питають посіпаку Путіна: "Андрійку, що з **алом?".

Деякі ж досі безпідставно вважають Херсон російським та спотворюють цитати з Reuters.

Мережа реагує на візит Зеленського / Скриншоти 24 каналу

Путіна звинувачують в боягузтві

Користувач "Проф. Преображенский" зауважив, що Зеленський прибув у Херсон через 4 дні після визволення міста.

Натомість російський диктатор Владімір Путін за 8 років окупації Донбасу жодного разу приїхати в Донецьк не наважився.

Путін страшенно боягузливий і вся його агресивність – від його боягузтва,

– написав користувач.

Люди припускають реакцію росіян через візит Зеленського в Херсон: відео

Важливі новини з Херсона

14 листопада Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон вперше з часу його деокупації. Президент виступив на площі, де зібрались сотні херсонців.

За даними видання Reuters, Зеленський сказав: "Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни".

Також президент України подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку України у війні проти Росії.

За присутності Володимира Зеленського Збройні Сили України офіційно підняли державний прапор в деокупованому Херсоні. Відео урочистостей дивіться за посиланням.

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