Росіяни традиційно не змогли нічого пояснити. Адже Володимир Зеленський відвідав наш обласний центр, який 11 вересня повернули українські військові.
Зауважте Володимир Зеленський вперше приїхав у звільнений Херсон
Пєсков "образився" та не захотів коментувати
Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія Росії,
– збрехав рупор Кремля Дмітрій Пєсков.
Абсурдний коментар Пєскова: слухайте аудіозапис
Проте в самій Росії в людей теж виникають питання. Зокрема, росіянин Олександр Земсков не може зрозуміти логіки пропагандистів.
Він пригадав, що Пєсков відмовився коментувати журналістам приїзд Зеленського, але не забув нагадати, що Херсон – це нібито "російське" місто.
"А чому тоді територією Росії гуляють ЗСУ та Зеленський зі своєю командою?", – поставив риторичне питання користувач.
Пропагандисти кажуть, що нібито вони "не такі", "не стріляють" по Херсону. Проте росіяни сміються з таких заяв та питають посіпаку Путіна: "Андрійку, що з **алом?".
Деякі ж досі безпідставно вважають Херсон російським та спотворюють цитати з Reuters.
Мережа реагує на візит Зеленського / Скриншоти 24 каналу
Путіна звинувачують в боягузтві
Користувач "Проф. Преображенский" зауважив, що Зеленський прибув у Херсон через 4 дні після визволення міста.
Натомість російський диктатор Владімір Путін за 8 років окупації Донбасу жодного разу приїхати в Донецьк не наважився.
Путін страшенно боягузливий і вся його агресивність – від його боягузтва,
– написав користувач.
Люди припускають реакцію росіян через візит Зеленського в Херсон: відео
Важливі новини з Херсона
- 14 листопада Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон вперше з часу його деокупації. Президент виступив на площі, де зібрались сотні херсонців.
- За даними видання Reuters, Зеленський сказав: "Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни".
- Також президент України подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку України у війні проти Росії.
- За присутності Володимира Зеленського Збройні Сили України офіційно підняли державний прапор в деокупованому Херсоні. Відео урочистостей дивіться за посиланням.
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