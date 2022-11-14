Зеленський приїхав у Херсон всього лиш на 4-ий день після його звільнення. Про це повідомили одразу кілька іноземних та українських ЗМІ.
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Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни,
– процитувало слова президента видання Reuters.
Зеленський також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.
Херсонці вийшли на головну площу міста, щоб зустріти Зеленського. Вони радісно йому махали йому й вигукували "Слава Україні".
Як мешканці Херсона зустрічали Зеленського / Фото Сема Морсі
Зеленський звернувся до мешканців Херсона / Фото "Українська правда"
Зеленський привітався з херсонцями: відео
Що відомо про звільнення Херсона
- Після того, як Збройні Сили України знищили шляхи постачання росіян та важливі логістичні сполучення, російське командування заявило про відхід своїх військ з Херсона. 11 листопада в місто зайшли українські воїни.
- Херсонці зустрічали військових України з квітами, національними прапорами та сльозами на очах. Люди кілька днів святкували звільнення Херсона. На центральних площах інших українських міст також збиралися щасливі херсонці, які були змушені покинути рідне місто через окупацію.
- Херсонська ОВА закликала мешканців області евакуюватися в інші міста України. Все тому, що російські загарбники можуть посилено й хаотично обстрілювати правий берег Херсонщини з окупованих територій.
- Крім того, в регіоні важка ситуація з електро- та водопостачанням. Під час відходу росіяни знищили всю інфраструктуру.
- На звільненій території Херсонської області почали знаходити жертв звірств російських окупантів. Лише за кілька днів правоохоронцям вдалося задокументувати понад 400 воєнних злочинів російських солдатів.