Поганою традицією стає те, що після звільнення ЗСУ українських територій, усі дізнаються про звірства, які скоювали окупанти, коли контролювали населені пункти нашої держави. Президент Володимир Зеленський у зверненні за 13 листопада розповів про жертв російської армії на деокупованій Херсонщині.
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Задокументовано 400 воєнних злочинів
За словами глави держави, наразі відомо про понад чотири сотні злочинів, що скоїли путінські вояки в регіоні. Однак кількість жертв може зростати з кожним днем, бо, окрім всього, ворожі солдати залишили після себе велику кількість мін.
Слідчими вже задокументовано понад 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих цивільних та військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю,
– наголосив Зеленський.
Варте уваги – дивіться відеозвернення Зеленського за 13 листопада: що сказав президент
Коли звільнений Південь повернеться до нормального життя
- Також у зверненні глава держави прокоментував ситуацію в Херсоні та області з відновленням електропостачання, водопостачання, стабілізацією ситуації у транспортній галузі та функціонуванням медичної системи. Як він зазначив, стабілізаційні заходи запроваджуватимуть у 226 населених пунктах – на цих територіях проживає понад 100 тисяч людей.
- Окрім того, очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич розповів, що у понеділок, 14 листопада, у центрі Херсона працюватимуть вибухотехніки. Через це жителям міста не варто виходити на вулицю, щоб не ризикувати своїм здоров'ям та життям.
- Ймовірно, жити херсонцям не дають російські солдати, яких вороже командування забуло в регіоні. Як зазначає місцевий активіст Володимир Молчанов, путінські командири не встигли перекинути на лівий берег усіх своїх військовослужбовців, тому вони зараз розгулюють у цивільному деокупованими територіями.