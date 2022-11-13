Український лідер зауважив, що Київ не зупиняється. Країна живе без пауз. Люди без вихідних воюють та працюють заради перемоги, повідомляє 24 канал.

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"Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність і знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі. І я дякую нашим командувачам, розвідці й усім, хто задіяний, за розробку наступних наших кроків. Визвольних кроків", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що без вихідних:

захисники та захисниці – на фронті;

рятувальники, сапери;

лікарі, які рятують поранених;

електрики, які борються з ворожими дронами;

транспортники;

водії вантажівок, які забезпечують і оборону, і тил;

працівники Укрзалізниці;

представники бізнесу;

волонтери;

військові підприємства;

дипломати;

зв'язківці;

сили безпеки;

представники сили безпеки;

представники сотень й сотень інших сфер і галузей, організацій, підприємств;

мільйони людей.

Зеленський про ситуацію на Херсонщині

Президент розповів, що на Херсонщині буде забезпечено стабілізацію та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. У них станом на цей час мешкають понад 100 тисяч людей.

Україна повертає зв'язок, інтернет, телебачення. Триває робота, аби якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості для постачання електрики й води.

Людям повернуть:

транспортне сполучення;

пошту;

швидку допомогу;

медицину.

Наша присутність буде відчуватися! Буде відчуватися тим, що життя є. Але прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна. Передусім це міни. На жаль, загинув один із наших саперів, ще четверо зазнали поранень,

– повідомив Зеленський.

Також на Херсонщині затримують російських окупантів та найманців. Станом на 13 листопада задокументували вже понад 400 російських воєнних злочинів. Вже виявляють тіла вбитих військових та цивільних.

Рівень атак на Донеччині не знижується

Зеленський повідомив, що рівень російських атак на Донеччині не зменшується.

"Рівень стійкості й хоробрості наших бійців – найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну", – заявив президент.

Українські захисники та захисниці стримують ворога та йдуть вперед.

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