Украинский лидер заметил, что Киев не останавливается. Страна живет без пауз. Люди без выходных воюют и работают ради победы.

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"Все мы уже чувствуем, как приближается наша победа. Благодаря тому, что мы сохраняем единство, сохраняем энергичность и знаем, что мы в своем праве на своей земле. И я благодарю наших командующих, разведку и всех, кто задействован, за разработку следующих наших шагов. Освободительных шагов", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что без выходных:

защитники и защитницы – на фронте;

спасатели, саперы;

врачи, спасающие раненых;

электрики, борющиеся с вражескими дронами;

транспортники;

водители грузовиков, обеспечивающих и оборону, и тыл;

работники Укрзализныци;

представители бизнеса;

волонтеры;

военные предприятия;

дипломаты;

связисты;

силы безопасности;

представители силы безопасности;

представители сотен и сотен других сфер и отраслей, организаций, предприятий;

миллионы человек.

Зеленский о ситуации в Херсонской области

Президент рассказал, что в Херсонской области будет обеспечена стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах. В них по состоянию на данный момент проживают более 100 тысяч человек.

Украина возвращает связь, интернет, телевидение. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и воды.

Людям вернут:

транспортное сообщение;

почту;

скорую помощь;

медицину.

Наше присутствие будет ощущаться! Будет ощущаться тем, что жизнь есть. Но, пожалуйста, не забывайте, что ситуация в Херсонской области все еще очень опасна. Прежде всего, это мины. К сожалению, погиб один из наших саперов, еще четверо получили ранения, – сообщил Зеленский.

Также в Херсонской области задерживают российских оккупантов и наемников. На 13 ноября задокументировали уже более 400 российских военных преступлений. Уже обнаруживают тела убитых военных и гражданских.

Уровень атак на Донбассе не снижается

Зеленский сообщил, что уровень российских атак в Донецкой области не уменьшается.

"Уровень устойчивости и храбрости наших бойцов – самый высокий. Не даем прорвать нашу оборону. Я благодарю за это каждого нашего воина", – заявил президент.

Украинские защитники и защитницы сдерживают неприятеля и идут вперед.

Обращение Зеленского 13 ноября: смотрите видео