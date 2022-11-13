Украинский лидер заметил, что Киев не останавливается. Страна живет без пауз. Люди без выходных воюют и работают ради победы.
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"Все мы уже чувствуем, как приближается наша победа. Благодаря тому, что мы сохраняем единство, сохраняем энергичность и знаем, что мы в своем праве на своей земле. И я благодарю наших командующих, разведку и всех, кто задействован, за разработку следующих наших шагов. Освободительных шагов", – заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что без выходных:
- защитники и защитницы – на фронте;
- спасатели, саперы;
- врачи, спасающие раненых;
- электрики, борющиеся с вражескими дронами;
- транспортники;
- водители грузовиков, обеспечивающих и оборону, и тыл;
- работники Укрзализныци;
- представители бизнеса;
- волонтеры;
- военные предприятия;
- дипломаты;
- связисты;
- силы безопасности;
- представители силы безопасности;
- представители сотен и сотен других сфер и отраслей, организаций, предприятий;
- миллионы человек.
Зеленский о ситуации в Херсонской области
Президент рассказал, что в Херсонской области будет обеспечена стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах. В них по состоянию на данный момент проживают более 100 тысяч человек.
Украина возвращает связь, интернет, телевидение. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и воды.
Людям вернут:
- транспортное сообщение;
- почту;
- скорую помощь;
- медицину.
Наше присутствие будет ощущаться! Будет ощущаться тем, что жизнь есть. Но, пожалуйста, не забывайте, что ситуация в Херсонской области все еще очень опасна. Прежде всего, это мины. К сожалению, погиб один из наших саперов, еще четверо получили ранения, – сообщил Зеленский.
Также в Херсонской области задерживают российских оккупантов и наемников. На 13 ноября задокументировали уже более 400 российских военных преступлений. Уже обнаруживают тела убитых военных и гражданских.
Уровень атак на Донбассе не снижается
Зеленский сообщил, что уровень российских атак в Донецкой области не уменьшается.
"Уровень устойчивости и храбрости наших бойцов – самый высокий. Не даем прорвать нашу оборону. Я благодарю за это каждого нашего воина", – заявил президент.
Украинские защитники и защитницы сдерживают неприятеля и идут вперед.
Обращение Зеленского 13 ноября: смотрите видео