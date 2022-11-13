Володимир Зеленський ввечері 13 листопада, на 256 день війни, традиційно звернувся до українців – розповів про ситуацію на фронті та на звільнених територіях. З його слів зрозуміло, що фахівці різних галузей роблять усе, аби повернути нормальне життя у Херсон та область.

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Відновлення правопорядку на Півдні України

Президент наголосив, що скоро в регіоні з'явиться інтернет, телебачення, мобільний зв'язок, також відновиться постачання електрики та води. Експерти працюють над тим, щоб повернути транспортне сполучення та змусити функціонувати медичну систему.

Буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це понад 100 тисяч людей станом на зараз. Наша присутність на Херсонщині буде відчуватись тим, що життя є,

– зазначив глава держави.

Окрім того, він зауважив, що уже розпочинається відновлення роботи на Херсонщині органів влади, поліції, приватних компаній. Президент подякував бізнесу, який бере участь у поверненні херсонців до нормального життя.

Варте уваги – повна версія звернення Зеленського за 13 листопада: дивіться відео

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