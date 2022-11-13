Зараз уже зрозуміло, що даремно загарбники полізли на території України, зокрема на Херсонщину. Як відомо, в Чорному морі та інших водоймах регіону живуть раки, які можуть дуже боляче ущипнути – що навіть залишиться знак.

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Навіть раки з прапором України

Уже декілька днів на Херсонщині свято та місцеві продовжують радісно зустрічати наших захисників. У Збройних Силах жартома зазначили, хто допомагав їм деокуповувати регіон.

Український рак повернувся з бойового завдання. Точково відпрацював по позиціях росіян,

– написали в телеграм-каналі ЗСУ.

Херсонський рак повертається з прапором з бойового завдання: дивіться відео Збройних Сил

Як почувають себе раки після деокупації Херсонщини Невідомо, як важко жилося місцевим чорноморським та річковим ракам, коли росіяни захопили частину Херсонщини, але можна їм лише поспівчувати. На щастя, зараз тварини на свободі та до того ж мають багато поживи.



Як пише мудра Вікіпедія, раки – це безхребетні, які їдять усе, зокрема відмерлі рештки. Тому можна підсумувати, що мертві окупанти є для них справжнім подарунком.

Як українських бійців зустрічали в Херсоні

Нещодавно 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка опублікувала відео, на якому видно, як херсонці вітають ЗСУ у звільненому місті. Без сліз на ці кадри важко дивитися – можна лише уявити, яку радість відчувають самі жителі Півдня, що близько 8 місяців жили в окупації.

Також варто згадати, що одеські фотографи Костянтин та Влада Ліберови завітали до звільненого Херсона. Вони зробили чимало світлин того, як місцеві радіють військовослужбовцям Збройних Сил. Зі світлин зрозуміло, що наш народ незламний – зв'язку та світла у місті немає, проте у центрі Херсона біля кінотеатру "Україна" люди влаштували гучну вечірку та честь звільнення.

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