Сейчас уже понятно, что зря захватчики полезли на территории Украины, в частности, на Херсонщину. Как известно, в Черном море и других водоемах региона живут раки, которые могут очень больно ущипнуть – даже останется знак.

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Даже раки с флагом Украины

Уже несколько дней в Херсонской области праздник и местные продолжают радостно встречать наших защитников. В Вооруженных Силах в шутку отметили, кто помогал им деоккупировать регион.

Украинский рак вернулся из боевой задачи. Точково отработал по позициям россиян,

– написали в телеграмм-канале ВСУ.

Херсонский рак возвращается с флагом по боевой задаче: смотрите видео Вооруженных Сил

Как чувствуют себя раки после деоккупации Херсона Неизвестно, как тяжело жилось местным черноморским и речным ракам, когда россияне захватили часть Херсона, но можно им только посочувствовать. К счастью, сейчас животные на свободе и к тому же имеют много пищи.



Как пишет мудрая Википедия , раки – это беспозвоночные, которые едят все, в том числе отмершие остатки. Поэтому можно подытожить, что мертвые оккупанты являются для них настоящим подарком.

Как украинских бойцов встречали в Херсоне

Недавно 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка опубликовала видео , на котором видно, как херсонцы поздравляют ВСУ в освобожденном городе. Без слез на эти кадры трудно смотреть – можно только представить, какую радость испытывают сами южане, которые около 8 месяцев жили в оккупации.

Также стоит вспомнить, что одесские фотографы Константин и Влада Либеровы посетили освобожденный Херсон. Они сделали немало фотографий того, как местные радуются военнослужащим Вооруженных Сил. Из фотографий понятно, что наш народ несокрушимый – связи и света в городе нет, однако в центре Херсона возле кинотеатра "Украина" люди устроили громкую вечеринку и честь освобождения.

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