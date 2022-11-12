Херсон гуляет и празднует освобождение. Город, хоть без отопления, электроэнергии и связи, сразу ожил. Фотографам, приехавшим в только что освобожденный Херсон, удалось поймать этот момент.

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"Это лучшая вечеринка в жизни": фото празднований Херсона

Херсонцы наконец-то празднуют освобождение. Прогулки продолжаются уже сутки. Одесские фотографы Либеровы приехали в город и сделали фотографии, которые когда-нибудь войдут в учебники истории.

Мы в Херсоне. В нашем Херсоне! И это самая лучшая вечеринка в нашей жизни! Мы чуть не плачем! Люди обнимают нас, обнимают военных! Связи нет, мы едва вышли на связь, благодарность нашим военным,

– рассказали фотографы.

Что известно об освобождении Херсона

11 ноября спецподразделения ВСУ вошли в Херсон. Херсонцы встретили украинских защитников с цветами, объятиями, украинскими флагами и скандируя "ВСУ".

В обед, когда Генштаб и Минобороны еще не дали объявление, в ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ. Российских захватчиков, которые спрятались в городе в гражданской одежде, призывали добровольно сдаться в плен.

Оккупанты, убегая из города, разрушили за собой всю инфраструктуру и оставили много мин и растяжек.

Сейчас украинские воины проводят в городе зачистку, проходят стабилизационные меры и разминирование территории.

При этом в ОК "Юг" предупредили, что теперь россияне могут сильно обстреливать город. Совсем неподалеку на левом берегу Днепра оборонительные сооружения оккупантов.

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