Відповідне відео опублікувала 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка. Люди з квітами зустрічали українських воїнів.

Зверніть увагу Оговтання від окупації та масштабна зачистка: що відбувається на Херсонщині

Емоції херсонців при зустрічі з ЗСУ

Коли наші воїни в'їжджали до Херсона, на площі біля ОДА уже зібрався цілий натовп, який готувався зустрічати українських військових. Люди прийшли з прапорами та квітами, а коли побачили ЗСУ – багато хто не міг стримати сліз.

Херсонці обіймали воїнів, дякували їм за звільнення з-під російської окупації, дарували їм квіти.

Мешканці міста, яке понад 8 місяців було в окупації, фотографувалися з військовими, вигукували "Слава ЗСУ" та "Дякуємо".

Херсон – це Україна. Цьому немає жодних сумнівів. Усі спроби окупантів марні. Марні їхні псевдореферендуми, де вони вказали абсолютно вигадані та невиправдані цифри. Ось справжній показник і справжнє волевиявлення херсонців.

Як українських воїнів зустрічали в Херсоні: дивіться відео

Звільнення Херсона від окупантів

Українські воїни місяцями працювали на те, аби витіснити ворога з правого берега Херсонщини, включно з містом Херсон. І таки 11 листопада українські військові зайшли в єдиний обласний центр, який з початком повномасштабного вторгнення окупував ворог.

Зараз у Херсоні працюють на те, аби повернути звичне життя для мешканців міста. Там триває зачистка, адже багато окупантів переодягнулися в цивільний одяг і намагаються злитися з місцевим населенням. У місті введена комендантська година з 17:00 до 8:00, а через масові мінування будуть обмеження на в'їзд і виїзд.

Втікаючи з Херсона, окупанти, за словами президента Володимира Зеленського, знищили всю критичну інфраструктуру міста – там немає світла, води, газу, теплопостачання. Однак для того, аби почати відновлювати все це, потрібно спершу провести розмінування. Енергетичні компанії та оператори українського мобільного зв'язку уже заявили про те, що як тільки отримають дозвіл від українських військових – поїдуть проводити ремонтні роботи.

Варто переглянути – як партнери України реагують на звільнення Херсона: дивіться відео